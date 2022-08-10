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В Лейкерс готовы улучшить свое предложение по Кайри Ирвингу
Клуб ещё хочет усилить команду
Фото: ESPN
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" готовится усилить своё предложение касательно потенциального обмена разыгрывающего "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга, пишет журналист издания The Athletic Джован Буха.
Камнем преткновения в переговорах между командами стало нежелание "Лейкерс" добавлять в сделку два пика первого раунда к Расселу Уэстбруку, однако, по сообщению инсайдера, ситуация изменилась.
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