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В Лейкерс готовы улучшить свое предложение по Кайри Ирвингу

Баскетбол
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Клуб ещё хочет усилить команду

В Лейкерс готовы улучшить свое предложение по Кайри Ирвингу

Фото: ESPN

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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" готовится усилить своё предложение касательно потенциального обмена разыгрывающего "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга, пишет журналист издания The Athletic Джован Буха.

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Камнем преткновения в переговорах между командами стало нежелание "Лейкерс" добавлять в сделку два пика первого раунда к Расселу Уэстбруку, однако, по сообщению инсайдера, ситуация изменилась.

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В статье: Кайри Ирвинг Лос-Анджелес Лейкерс
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