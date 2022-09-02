Святослав Михайлюк: Матчей с Эстонией будет испытанием для нас

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк прокомментировал победу над Великобританией на старте Евробаскета-2022.

"Как сказал тренер, результат не отражает, насколько хороша была их команда. Это была отличная игра. Мы играли жестко, разумно. Мы ограничили наши ошибки в атаке и защите.

Видео моментов игры Святослава Михайлюка в матче против Великобритании.

Мы держались нашего плана на игру и, думаю, мы действительно довольны результатом. Будем стараться показывать нашу лучшую игру и в следующих матчах.

Я ожидаю тяжелой игры против Эстонии. Будем играть второй день подряд, обе команды будут устали.

Я смотрел несколько матчей Эстонии, в том числе против Словении. Они играли действительно жестко, они играли физически. Больше, чем Великобритания. Это будет испытанием для нас. Я с нетерпением жду завтрашнего матча", - отметил Святослав Михайлюк.