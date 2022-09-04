Бигмен сборной Украины: Удовлетворен результатом, но не очень доволен качеством игры

Бигмэн сборной Украины Владимир Герун прокомментировал победный поединок нашей команды на Евробаскете-2022 против Эстонии. Его слова цитирует XSport:

"Доволен результатом, но не очень доволен качеством игры. Но мы сами загнали себя в такую ​​ситуацию. Мы стали лучше как команда, ведь всегда лучше, когда ты выиграешь очень тяжелые игры, которые потом можешь проанализировать. Зал был очень заряжен, многие приехали поддерживать эстонцев. Они играли как дома, ясно знали, что будут делать. У них много выходило на старте матча, и это было важным фактором.

Как изменить игру? Трудно сказать, ведь качества у нас было не слишком много. Кажется, мы победили за счет желания игроков, находившихся на паркете. Своей игрой я доволен. Да, в некоторых моментах я мог сыграть лучше, но самое главное, что мы победили.

Не могу сказать, что эстонцы нас удивили, но стоит отметить их заряженность на игру. Они понимают, что в группе есть лидеры и понимали, что если есть какие-то матчи, которые нужно выигрывать, то считали, что матч против Украины – один из них. Но мы не разрешили им это сделать.

Всегда лучше анализировать игру, когда ты побеждаешь. У нас будет много времени посмотреть следующих соперников и надеюсь, что нам удастся улучшить нашу игру" – сказал он.

Напомним, что 5 сентября Украина сыграет против Италии.