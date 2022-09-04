Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Литва подала протест после поражения от Германии. Судьи совершили критическую ошибку
Команде не дали бросить потенциально решающий штрафной
Фото: Eurohoops.net
Сборная Литвы сыграла уже третий матч на Евробаскете – и в третий раз проиграла. На этот раз литовцев, после двух овертаймов, обыграла Германия со счетом 109:107.
Однако, как сообщает издание BasketNews, по окончании матча сборная Литвы подала протест, поскольку считает, что судьи нарушили правила. В конце третьей четверти литовцы должны были бросить три штрафных броска, однако, из-за ошибки арбитров они исполнили лишь два.
Когда ошибка была обнаружена, тренерский штаб сборной Литвы начал протестовать, однако комиссионер не предпринял никаких действий. Более того, в протокол матча было изначально внесено, что литовцы бросили три штрафных. По информации BasketNews, поданный Литвой протест является скорее заявлением, поскольку он не изменит результат матча.
Популярное сейчас
- Поворознюк – о матче с Черноморцем в Одессе: Если надо, мы и в Николаев приедем
- Гендиректор Брюгге: В течение двух недель главный тренер Бенфики не хотел отпускать Яремчука
- Самое милое фото дня: Беременная Свитолина в патриотическом купальнике
- Евробаскет-2022. Сборная Украины в стартовом матче разгромила Великобританию
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО