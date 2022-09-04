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Литва подала протест после поражения от Германии. Судьи совершили критическую ошибку

Баскетбол
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Команде не дали бросить потенциально решающий штрафной

Литва подала протест после поражения от Германии. Судьи совершили критическую ошибку

Фото: Eurohoops.net

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Литвы сыграла уже третий матч на Евробаскете – и в третий раз проиграла. На этот раз литовцев, после двух овертаймов, обыграла Германия со счетом 109:107.

Однако, как сообщает издание BasketNews, по окончании матча сборная Литвы подала протест, поскольку считает, что судьи нарушили правила. В конце третьей четверти литовцы должны были бросить три штрафных броска, однако, из-за ошибки арбитров они исполнили лишь два.

Когда ошибка была обнаружена, тренерский штаб сборной Литвы начал протестовать, однако комиссионер не предпринял никаких действий. Более того, в протокол матча было изначально внесено, что литовцы бросили три штрафных. По информации BasketNews, поданный Литвой протест является скорее заявлением, поскольку он не изменит результат матча.

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В статье: сборная Литвы Сборная Германии Евробаскет
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