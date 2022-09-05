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ФИБА отклонила протест сборной Литвы

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Команда подала протест за неназначеный штрафной

ФИБА отклонила протест сборной Литвы

Новина українською

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отреагировала на протест национальной команды Литвы на решение судей в матче чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Германии (107:109 ОТ).

"После завершения игры национальная сборная Литвы подала протест в связи с тем, что не было назначено заслуженного штрафного броска после технического фола, начисленного команде Германии за 1.26 до конца третьей четверти.

Судья счёл протест неприемлемым, так как причины протеста были заявлены вне установленных 60 минут после игры. Даже если бы протест подали вовремя, он был бы отклонён, поскольку представленная причина не является одной из причин, по которым может быть подан протест", — говорится в заявлении организации в "Твиттере".

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В статье: Национальная сборная Литвы ФИБА
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