Санон: Это мой первый турнир, и я не чувствую давления

Разыгрывающий защитник сборной Украины Исуф Санон рассказал, что думает о результате матча Евробаскета-2022 с национальной командой Греции:

"Я бы сказал, что мы хорошо играли две первые четверти. Мы не давали им простых возможностей для бросков. Но после этого, в третьей четверти, возможно, я слишком налегал. Несколько переворотов, и они вернулись в игру. Они просто поймали ритм". Я думаю, что это был самый важный момент встречи. Так случается. Мы продолжим работать и будем готовиться к следующей игре."

Выступление на Евробаскете-2022

"Честно говоря, это мой первый турнир, и я не чувствую давления. Я готовил себя ментально к игре на таких соревнованиях. Это хорошая возможность показать, на что я способен против хороших команд на высоком уровне. Мне просто нужно успокоиться и показывать свою игру."

Айнарс Богатскис:

Может, ты сыграл сегодня слишком много?

Санон

Нет нет. Возможно, я должен играть немного больше, коач. Это первая игра, где я сыграл 28 минут. В предыдущем я сыграл 14 минут, до этого 10.

Богатскис

Ты всегда говорил, что тебе все равно на статистику и ты ее не просматриваешь.

Санон

Да, слушайте… Моя самая главная задача – одержать победу. Мы ведь команда.

Богатскис

Браво.

Санон

И второе – я всегда хочу иметь хорошую статистику (смеется). Это нормально.

Напомним, что заключительный матч группового этапа Евробаскет-2022 украинцы проведут 8 сентября.