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Определился первый полуфиналист Евробаскета-2022
Номинальные хозяева оказались сильнее
Фото: FIBA
В Берлине завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Испании и Финляндии.
Встреча завершилась победой испанцев со счетом 100:90.
Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, который набрал 28 очков, совершил 11 подборов и отдал три результативные передачи.
В составе испанцев отличился форвард Вилли Эрнангомес, на счету которого 27 очков и пять подборов. Его партнёр по команде Лоренцо Браун набрал 10 очков и отдал 11 передач.
В полуфинале Евробаскета-2022 сборная Испании сыграет с победителем матча Германия — Греция.
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