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Киев-Баскет назвал имена новичков команды

Баскетбол
(1 голосов)

Киевский клуб усиливается

Киев-Баскет назвал имена новичков команды

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Столичный Киев-Баскет объявил имена первых трех новичков в грядущем сезоне. Ими стали Антон Мусиенко, Никита Базилев и Сергей Юрченко.

Антон Мусиенко в свои 25 лет имеет немалый опыт выступлений в Суперлиге. Успел поиграть за Инфиз, несколько сезонов провел в МБК Николаев и Харьковских Соколах. Начало сезона 2019/20 Мусиенко провел в Киев-Баскете. В прошлом сезоне Мусиенко провел в команде 3х3 Кельты.

Никита Базилев также успел поиграть в ряде украинских клубов. Выступал в Высшей лиге за Львовскую Политехнику и Харьковские Соколы, в Первой лиге – за Коростень, Хмельницкий и в последний сезон за Селф Мэйд.

В послужном списке 35-летнего Сергея Юрченко выступления за вузы лиги Авангард, Говерлу, Золотой Век, Нико-Баскет и Старый Луцк.

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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