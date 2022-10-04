Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет назвал имена новичков команды
Киевский клуб усиливается
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Столичный Киев-Баскет объявил имена первых трех новичков в грядущем сезоне. Ими стали Антон Мусиенко, Никита Базилев и Сергей Юрченко.
Антон Мусиенко в свои 25 лет имеет немалый опыт выступлений в Суперлиге. Успел поиграть за Инфиз, несколько сезонов провел в МБК Николаев и Харьковских Соколах. Начало сезона 2019/20 Мусиенко провел в Киев-Баскете. В прошлом сезоне Мусиенко провел в команде 3х3 Кельты.
Никита Базилев также успел поиграть в ряде украинских клубов. Выступал в Высшей лиге за Львовскую Политехнику и Харьковские Соколы, в Первой лиге – за Коростень, Хмельницкий и в последний сезон за Селф Мэйд.
В послужном списке 35-летнего Сергея Юрченко выступления за вузы лиги Авангард, Говерлу, Золотой Век, Нико-Баскет и Старый Луцк.
Популярное сейчас
- Эдмар рассказал, почему решил вернуться в Украину
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
- Сборная США разгромила Канаду и вышла в финал женского ЧМ-2022
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО