Гард Вашингтон Уизардс Брэдли Бил попал в ковид-протокол

Атакующий защитник "Вашингтон Уизардс" Брэдли Бил пропустит предстоящий матч предсезонного турнира НБА против "Шарлотт Хорнетс". Игра должна состояться завтра вечером.

Причина пропуска игры – попадание Била в ковид-протокол. Брэдли сможет вернуться к игре после получения разрешения по правилам НБА. Регулярный сезон в лиге начнется уже совсем скоро: "Уизардс" сыграют первый матч 20 октября.

Вместо Брэдли на позиции второго номера "Вашингтона" могут сыграть: Уилл Бартон, Квентин Джексон и Джонни Дэвис. Последний был выбран "Уизардс" под десятым пиком первого раунда на драфте 2022 года.