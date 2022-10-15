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Легенда НБА Дикембе Мутомбо проходит лечение от рака головного мозга

Баскетбол
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Здоровья конголезскому центровому

Легенда НБА Дикембе Мутомбо проходит лечение от рака головного мозга

Фото: ESPN

UA-Футбол
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У экс-баскетболиста НБА Дикембе Мутомбо обнаружена злокачественная опухоль головного мозга. Как сообщает служба коммуникаций лиги, бывший центровой проходит курсу лечения в Атланте, штат Джорджия.

Мутомбо был выбран "Денвер Наггетс" на драфте-1991 под четвертым пиком первого раунда. За команду Дикембе отыграл пять сезонов, и был признан лучшим защитником НБА в 1995 году.

Позже он перешел в "Атланту Хоукс", где провел еще пять лет и получил звание лучшего защитника лиги еще три раза. Таким образом, он и Бен Уоллес являются рекордсменами лиги по количеству подобных наград. По окончании карьеры в 2009 году Мутомбо занимался благотворительностью в родном ДР Конго и по всему африканскому континенту.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Денвер Наггетс
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