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Легенда НБА Дикембе Мутомбо проходит лечение от рака головного мозга
Здоровья конголезскому центровому
Фото: ESPN
У экс-баскетболиста НБА Дикембе Мутомбо обнаружена злокачественная опухоль головного мозга. Как сообщает служба коммуникаций лиги, бывший центровой проходит курсу лечения в Атланте, штат Джорджия.
Мутомбо был выбран "Денвер Наггетс" на драфте-1991 под четвертым пиком первого раунда. За команду Дикембе отыграл пять сезонов, и был признан лучшим защитником НБА в 1995 году.
Позже он перешел в "Атланту Хоукс", где провел еще пять лет и получил звание лучшего защитника лиги еще три раза. Таким образом, он и Бен Уоллес являются рекордсменами лиги по количеству подобных наград. По окончании карьеры в 2009 году Мутомбо занимался благотворительностью в родном ДР Конго и по всему африканскому континенту.
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