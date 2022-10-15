Легенда НБА Дикембе Мутомбо проходит лечение от рака головного мозга

У экс-баскетболиста НБА Дикембе Мутомбо обнаружена злокачественная опухоль головного мозга. Как сообщает служба коммуникаций лиги, бывший центровой проходит курсу лечения в Атланте, штат Джорджия.

Мутомбо был выбран "Денвер Наггетс" на драфте-1991 под четвертым пиком первого раунда. За команду Дикембе отыграл пять сезонов, и был признан лучшим защитником НБА в 1995 году.

Позже он перешел в "Атланту Хоукс", где провел еще пять лет и получил звание лучшего защитника лиги еще три раза. Таким образом, он и Бен Уоллес являются рекордсменами лиги по количеству подобных наград. По окончании карьеры в 2009 году Мутомбо занимался благотворительностью в родном ДР Конго и по всему африканскому континенту.