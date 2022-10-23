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Яннис – лучший в истории "Милуоки Бакс" по забитым штрафным

Баскетбол
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Ранее это звание принадлежало Сидни Монкриффу

Яннис – лучший в истории "Милуоки Бакс" по забитым штрафным

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Греческий центровой "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории франшизы по забитым штрафным. За карьеру он попал 3 508 броска из 4891 попытка, 71,7 процента)

Предыдущий рекорд "Милуоки" принадлежал Сдини Монкриффу. Тот выступал за "Бакс" на протяжении 20 лет, с 1979 по 1989 годы и попал 3 505 точных раз. Третий – Майкл Редд.

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В статье: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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