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Яннис – лучший в истории "Милуоки Бакс" по забитым штрафным
Ранее это звание принадлежало Сидни Монкриффу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий центровой "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории франшизы по забитым штрафным. За карьеру он попал 3 508 броска из 4891 попытка, 71,7 процента)
Предыдущий рекорд "Милуоки" принадлежал Сдини Монкриффу. Тот выступал за "Бакс" на протяжении 20 лет, с 1979 по 1989 годы и попал 3 505 точных раз. Третий – Майкл Редд.
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