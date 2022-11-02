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Будивельник одержал третью победу в Кубке Европы
Борьба за второй этап продолжается
Фото: БК Будівельник / Автор невідомий
Киевский "Будивельник" во второй раз оказался сильнее итальянского "Бриндизи" в матче Кубка Европы ФИБА.
Команда из столицы Украины уступила по итогам первой четверти, но разнесла соперника во второй с разницей в 14 очков. В решающей 10-минутке преимущество киевлян уменьшалось до трех баллов, но за счет спурта 11:0 в середине четверти "Будивельник" все же одержал победу.
Следующий матч подопечные Валерия Плеханова проведут 23 ноября. Их соперником станет главный конкурент по борьбе за первое место, "Калев/Крамо".
На данный момент киевляне делят с "Калевом/Крамо" первую-вторую ступеньки: у обоих коллективов по 7 баллов за два тура до завершения соревнований. "Бриндизи" с шестью очками наступает на пятки. Замыкает квартет "Гронинген": у него четыре поражения.
Кубок Европы ФИБА. 4-й тур
"Будивельник" (Киев, Украина) - "Бриндизи" (Бриндизи, Италия) 93:83 (23:27, 22:8, 22:28, 26:20)
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