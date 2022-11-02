  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник одержал третью победу в Кубке Европы
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник одержал третью победу в Кубке Европы

Баскетбол
(1 голосов)

Борьба за второй этап продолжается

Будивельник одержал третью победу в Кубке Европы

Фото: БК Будівельник / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевский "Будивельник" во второй раз оказался сильнее итальянского "Бриндизи" в матче Кубка Европы ФИБА.

Команда из столицы Украины уступила по итогам первой четверти, но разнесла соперника во второй с разницей в 14 очков. В решающей 10-минутке преимущество киевлян уменьшалось до трех баллов, но за счет спурта 11:0 в середине четверти "Будивельник" все же одержал победу.

Следующий матч подопечные Валерия Плеханова проведут 23 ноября. Их соперником станет главный конкурент по борьбе за первое место, "Калев/Крамо".

На данный момент киевляне делят с "Калевом/Крамо" первую-вторую ступеньки: у обоих коллективов по 7 баллов за два тура до завершения соревнований. "Бриндизи" с шестью очками наступает на пятки. Замыкает квартет "Гронинген": у него четыре поражения.

Кубок Европы ФИБА. 4-й тур
"Будивельник" (Киев, Украина) - "Бриндизи" (Бриндизи, Италия) 93:83 (23:27, 22:8, 22:28, 26:20)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев) Кубок Европы ФИБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде