Будивельник одержал третью победу в Кубке Европы

Киевский "Будивельник" во второй раз оказался сильнее итальянского "Бриндизи" в матче Кубка Европы ФИБА.

Команда из столицы Украины уступила по итогам первой четверти, но разнесла соперника во второй с разницей в 14 очков. В решающей 10-минутке преимущество киевлян уменьшалось до трех баллов, но за счет спурта 11:0 в середине четверти "Будивельник" все же одержал победу.

Следующий матч подопечные Валерия Плеханова проведут 23 ноября. Их соперником станет главный конкурент по борьбе за первое место, "Калев/Крамо".

На данный момент киевляне делят с "Калевом/Крамо" первую-вторую ступеньки: у обоих коллективов по 7 баллов за два тура до завершения соревнований. "Бриндизи" с шестью очками наступает на пятки. Замыкает квартет "Гронинген": у него четыре поражения.

Кубок Европы ФИБА. 4-й тур

"Будивельник" (Киев, Украина) - "Бриндизи" (Бриндизи, Италия) 93:83 (23:27, 22:8, 22:28, 26:20)