НБА. 50 очков Карри не помогли Голдэн Стэйт не помогли обыграть Финикс, Бостон разгромил Аталанту

17 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 120:121

"Орландо Мэджик" – "Миннесота Тимбервулвз" – 108:126

"Шарлотт Хорнетс" – "Индиана Пэйсерс" – 113:125

"Атланта Хоукс" – "Бостон Селтикс" – 101:126

"Торонто Рэпторс" – "Майами Хит" – 112:104

"Милуоки Бакс" – "Кливленд Кавальерс" – 113:98

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Чикаго Буллз" – 124:110

"Даллас Маверикс" – "Хьюстон Рокетс" – 92:101

"Денвер Наггетс" – "Нью-Йорк Никс" – 103:106

"Финикс Санз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 130:119.

В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:119.

Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 50 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томпсона, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и семь передач.

В следующем матче "Финикс Санз" сыграет на выезде с "Ютой Джаз", а "Голден Стэйт Уорриорз" в родных стенах примет "Нью-Йорк Никс".