Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. 50 очков Карри не помогли Голдэн Стэйт не помогли обыграть Финикс, Бостон разгромил Аталанту
Результаты матчей НБА
17 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
"Вашингтон Уизардс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 120:121
"Орландо Мэджик" – "Миннесота Тимбервулвз" – 108:126
"Шарлотт Хорнетс" – "Индиана Пэйсерс" – 113:125
"Атланта Хоукс" – "Бостон Селтикс" – 101:126
"Торонто Рэпторс" – "Майами Хит" – 112:104
"Милуоки Бакс" – "Кливленд Кавальерс" – 113:98
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Чикаго Буллз" – 124:110
"Даллас Маверикс" – "Хьюстон Рокетс" – 92:101
"Денвер Наггетс" – "Нью-Йорк Никс" – 103:106
"Финикс Санз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 130:119.
В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:119.
Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 50 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томпсона, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и семь передач.
В следующем матче "Финикс Санз" сыграет на выезде с "Ютой Джаз", а "Голден Стэйт Уорриорз" в родных стенах примет "Нью-Йорк Никс".
Популярное сейчас
- Тен Хаг не сможет работать с Роналду после его интервью
- МАГАТЭ: Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, а Ровенская - один из четырех
- Отец Караваева: Чтобы я - отец игрока сборной - брал у россиян паек? Такого позора мне не нужно
- Украина – Исландия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Новости по теме
- 08:44 Весь спорт НБА. Лейкерс снова проиграл и опустился на 14 место в турнирной таблице, 24 очка Дончича не помогли Далласу обыграть Орландо
- 09:36 Весь спорт НБА. Лейкерс потерпел очередное поражение, 45 очков Карри помогли Голден Стэйт одержать победу
- 10:26 Весь спорт НБА. Финикс обыграл Юту, Чикаго удержал победу над Оклахомой