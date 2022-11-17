 НБА. 50 очков Карри не помогли Голдэн Стэйт не помогли обыграть Финикс, Бостон разгромил Аталанту ᐉ UA-Футбол
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НБА. 50 очков Карри не помогли Голдэн Стэйт не помогли обыграть Финикс, Бостон разгромил Аталанту

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. 50 очков Карри не помогли Голдэн Стэйт не помогли обыграть Финикс, Бостон разгромил Аталанту

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17 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 120:121
"Орландо Мэджик" – "Миннесота Тимбервулвз" – 108:126
"Шарлотт Хорнетс" – "Индиана Пэйсерс" – 113:125
"Атланта Хоукс" – "Бостон Селтикс" – 101:126
"Торонто Рэпторс" – "Майами Хит" – 112:104
"Милуоки Бакс" – "Кливленд Кавальерс" – 113:98
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Чикаго Буллз" – 124:110
"Даллас Маверикс" – "Хьюстон Рокетс" – 92:101
"Денвер Наггетс" – "Нью-Йорк Никс" – 103:106
"Финикс Санз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 130:119.

В одном из матчей "Финикс Санз" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:119.

Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 50 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томпсона, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и семь передач.

В следующем матче "Финикс Санз" сыграет на выезде с "Ютой Джаз", а "Голден Стэйт Уорриорз" в родных стенах примет "Нью-Йорк Никс".

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В статье: Финикс Санз Юта Джаз
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