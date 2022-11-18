 Игроки БК Запорожье присоединиться к акции по донорству крови для нужд украинских военных ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Игроки БК Запорожье присоединиться к акции по донорству крови для нужд украинских военных
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки БК Запорожье присоединиться к акции по донорству крови для нужд украинских военных

Баскетбол
(1 голосов)

Игроки команды призывают всех неравнодушных присоединиться к этой акции

Игроки БК Запорожье присоединиться к акции по донорству крови для нужд украинских военных

Фото: ФБУ

Новина українською

Игроки и административный состав БК Запорожья посетили отделение трансфузиологии Запорожской областной клинической больницы, чтобы присоединиться к акции по донорству крови для нужд украинских военных.

"Мы не впервые сдаем кровь, традиционно к таким акциям приобщается вся наша команда за исключением тех людей, кто на данный момент не может этого сделать из-за состояния своего здоровья. Мы понимаем, какая сейчас ситуация в стране, помогаем как можем. Надеюсь, наша кровь спасет чью-то жизнь", – отметил президент клуба Виктор Стельмаков.

Игрок БК Запорожья Роман Морозов призвал клубы Суперлиги приобщиться к донорству.

"Сейчас у каждого есть родственники или близкие люди, которые защищают Украину. Хочу поблагодарить их за все, что они делают для нашей страны. Мы с удовольствием откликнулись на предложение руководства помочь нашим бойцам. Призываю и все клубы Суперлиги делать это", – заявил капитан. команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Запорожье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде