Игроки БК Запорожье присоединиться к акции по донорству крови для нужд украинских военных

Игроки и административный состав БК Запорожья посетили отделение трансфузиологии Запорожской областной клинической больницы, чтобы присоединиться к акции по донорству крови для нужд украинских военных.

"Мы не впервые сдаем кровь, традиционно к таким акциям приобщается вся наша команда за исключением тех людей, кто на данный момент не может этого сделать из-за состояния своего здоровья. Мы понимаем, какая сейчас ситуация в стране, помогаем как можем. Надеюсь, наша кровь спасет чью-то жизнь", – отметил президент клуба Виктор Стельмаков.

Игрок БК Запорожья Роман Морозов призвал клубы Суперлиги приобщиться к донорству.

"Сейчас у каждого есть родственники или близкие люди, которые защищают Украину. Хочу поблагодарить их за все, что они делают для нашей страны. Мы с удовольствием откликнулись на предложение руководства помочь нашим бойцам. Призываю и все клубы Суперлиги делать это", – заявил капитан. команды.