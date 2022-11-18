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Сборная Испании возглавила рейтинг ФИБА, опередив многократного чемпиона
Неожиданно
Официальный сайт ФИБА опубликовал обновлённый рейтинг мужских национальных сборных по итогам очередных матчей квалификации к чемпионату мира-2023.
Сборная Испании, являющаяся действующим победителем Евробаскета, обошла национальную команду США и возглавила рейтинг. Американцы впервые более чем за 12 лет уступили первую строчку.
В последние годы сборная Испании, помимо Евробаскета-2022, выиграла чемпионат мира-2019, а в Токио на Олимпиаде дошла до 1/4 финала.
США — действующий олимпийский чемпион, а на чемпионате мира команда вылетела в 1/4 финала.
Рейтинг ФИБА. Мужские сборные:
1. Испания
2. США
3. Австралия
4. Аргентина
5. Франция
6. Сербия
7. Словения
8. Литва
9. Греция
10. Италия
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