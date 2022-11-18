Сборная Испании возглавила рейтинг ФИБА, опередив многократного чемпиона

Официальный сайт ФИБА опубликовал обновлённый рейтинг мужских национальных сборных по итогам очередных матчей квалификации к чемпионату мира-2023.

Сборная Испании, являющаяся действующим победителем Евробаскета, обошла национальную команду США и возглавила рейтинг. Американцы впервые более чем за 12 лет уступили первую строчку.

В последние годы сборная Испании, помимо Евробаскета-2022, выиграла чемпионат мира-2019, а в Токио на Олимпиаде дошла до 1/4 финала.

США — действующий олимпийский чемпион, а на чемпионате мира команда вылетела в 1/4 финала.

Рейтинг ФИБА. Мужские сборные:

1. Испания

2. США

3. Австралия

4. Аргентина

5. Франция

6. Сербия

7. Словения

8. Литва

9. Греция

10. Италия