НБА. Дабл-дабл Адетокумбо помог Милуоки обыграть Даллас, Голден Стэйт оказался сильнее Милуоки

28 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Индиана Пэйсерс" – 114:100

"Атланта Хоукс" – "Майами Хит" – 98:106

"Бостон Селтикс" – "Вашингтон Уизардс" – 130:121

"Нью-Йорк Никс" – "Мемфис Гриззлиз" – 123:127

"Детройт Пистонс" – "Кливленд Кавальерс" – 94:102

"Орландо Мэджик" – "Филадельфия Сиксерс" – 103:133

"Миннесота Тимбервулвз" - "голден Стэйт Уорриорз" - 114:137

"Милуоки Бакс" – "Даллас Маверикс" – 124:115

В последнем матче самым результативным игроком у "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 11 подборов и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич.

В паралельном матче "Миннесота Тимбервулвз" принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Матч завершился победой гостей со счётом 137:114.

Лучшим игроком встречи в составе победителей стал Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

Ещё 24 очка на свой счёт записал Джордан Пул. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Энтони Эдвардс.