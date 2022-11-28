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НБА. Дабл-дабл Адетокумбо помог Милуоки обыграть Даллас, Голден Стэйт оказался сильнее Милуоки
Результаты матчей
28 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Индиана Пэйсерс" – 114:100
"Атланта Хоукс" – "Майами Хит" – 98:106
"Бостон Селтикс" – "Вашингтон Уизардс" – 130:121
"Нью-Йорк Никс" – "Мемфис Гриззлиз" – 123:127
"Детройт Пистонс" – "Кливленд Кавальерс" – 94:102
"Орландо Мэджик" – "Филадельфия Сиксерс" – 103:133
"Миннесота Тимбервулвз" - "голден Стэйт Уорриорз" - 114:137
"Милуоки Бакс" – "Даллас Маверикс" – 124:115
В последнем матче самым результативным игроком у "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 11 подборов и четыре передачи.
Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич.
В паралельном матче "Миннесота Тимбервулвз" принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Матч завершился победой гостей со счётом 137:114.
Лучшим игроком встречи в составе победителей стал Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.
Ещё 24 очка на свой счёт записал Джордан Пул. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Энтони Эдвардс.
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