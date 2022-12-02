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Стефен Карри установил очередной рекорд

Баскетбол
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И снова трехочковые

Стефен Карри установил очередной рекорд

фото - r6nationals.gg

Новина українською

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал автором очередного исторического достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает пресс-служба клуба.

Разыгрывающий сумел реализовать не менее трёх бросков из-за дуги в 20 матчах подряд, что является самой длинной серией на старте сезона за всю историю лиги.

Карри в среднем за игру набирает 31,4 очка, совершает 6,7 подбора и отдаёт 7,0 результативной передачи. В последнем матче, который состоялся 30 ноября, "Голден Стэйт" уступил на выезде "Даллас Маверикс" со счётом 113:116. Стефен в этой встрече набрал 32 очка.

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В статье: Стефен Карри
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