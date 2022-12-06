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Днепр разгромил Запорожье в матче Суперлиги

Баскетбол
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Хозяева выглядели увереннее

Днепр разгромил Запорожье в матче Суперлиги

фото - Getty Images

Новина українською

Днепр одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, одержав Запорожье.

Команда Владимира Коваля совершила мощный рывок еще на старте матча 27:10. Максимальное преимущество в счете по ходу игры достигало 46 очков.

Днепр забросил 16 трехочковых, реализовав 44% дальних атак, имел значительно лучшие бросочные показатели и в целом преобладал Запорожье по всем статистическим категориям.

Днепр уверенно выиграл матч со счетом 97:52 и продлил свою победную серию в Суперлиге до 5 матчей.

Лучшим игроком матча стал центровой днепрян Сергей Загреба, в активе которого 18 очков и 7 подборов со скамейки запасных (РЭ 24).

​​Суперлига. Регулярный чемпионат

6 декабря. Киев

Днепр — Запорожье 97:52 (27:10, 19:11, 23:12, 28:19)

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В статье: БК Днепр БК Запорожье
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