Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр разгромил Запорожье в матче Суперлиги
Хозяева выглядели увереннее
фото - Getty Images
Днепр одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, одержав Запорожье.
Команда Владимира Коваля совершила мощный рывок еще на старте матча 27:10. Максимальное преимущество в счете по ходу игры достигало 46 очков.
Днепр забросил 16 трехочковых, реализовав 44% дальних атак, имел значительно лучшие бросочные показатели и в целом преобладал Запорожье по всем статистическим категориям.
Днепр уверенно выиграл матч со счетом 97:52 и продлил свою победную серию в Суперлиге до 5 матчей.
Лучшим игроком матча стал центровой днепрян Сергей Загреба, в активе которого 18 очков и 7 подборов со скамейки запасных (РЭ 24).
Суперлига. Регулярный чемпионат
6 декабря. Киев
Днепр — Запорожье 97:52 (27:10, 19:11, 23:12, 28:19)
Популярное сейчас
- Парадокс Роналду, шансы Испании, магия Марокко и швейцарские искорки: анонс к 1/8 финала ЧМ
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Фестиваль Бразилии, серия Хорватии, заявление Суркиса. Главные новости за 5 декабря
- Леброн Джеймс в восторге от игры Энтони Дэвиса
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО