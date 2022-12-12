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НБА. Лейкерс обыграли Детройт, дабл-даблы Портера и Адетокунбо не помогли Милуоки в матче с Хьюстоном

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Лейкерс обыграли Детройт, дабл-даблы Портера и Адетокунбо не помогли Милуоки в матче с Хьюстоном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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12 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.

"Детройт Пистонс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 117:124

"Нью-Йорк Никс" – "Сакраменто Кингз" – 112:99

"Филадельфия Сиксерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 131:113

"Орландо Мэджик" – "Торонто Рэпторс" – 111:99

"Атланта Хоукс" – "Чикаго Буллз" – 123:122 ОТ

"Хьюстон Рокетс" – "Милуоки Бакс" – 97:92

В матче Хьюстон Рокетс – Милуоки Бакс самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, сделавший семь подборов и три передачи.

Также стоит отметить американского разыгрывающего Кевина Портера, который набрал 18 очков, сделал три подбора и семь передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Бобби Портис.

На его счету 17 очков, 15 подборов и две передачи. Также дабл-дабл заработал греческий форварда Яннис Адетокунбо, который набрал 16 очков, сделал 18 подборов и четыре передачи.

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В статье: Яннис Адетокумбо
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