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НБА. Лейкерс обыграли Детройт, дабл-даблы Портера и Адетокунбо не помогли Милуоки в матче с Хьюстоном
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
12 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.
"Детройт Пистонс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 117:124
"Нью-Йорк Никс" – "Сакраменто Кингз" – 112:99
"Филадельфия Сиксерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 131:113
"Орландо Мэджик" – "Торонто Рэпторс" – 111:99
"Атланта Хоукс" – "Чикаго Буллз" – 123:122 ОТ
"Хьюстон Рокетс" – "Милуоки Бакс" – 97:92
В матче Хьюстон Рокетс – Милуоки Бакс самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, сделавший семь подборов и три передачи.
Также стоит отметить американского разыгрывающего Кевина Портера, который набрал 18 очков, сделал три подбора и семь передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Бобби Портис.
На его счету 17 очков, 15 подборов и две передачи. Также дабл-дабл заработал греческий форварда Яннис Адетокунбо, который набрал 16 очков, сделал 18 подборов и четыре передачи.
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