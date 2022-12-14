Будивельник не смог обыграть Хапоэль на старте второго раунда Кубка Европы FIBA

В среду, 14 декабря состоялся поединок 1 тура второго раунда Кубка Европы FIBA, в рамках которого киевский "Будивельник" не смог обыграть израильский "Хапоэль" из Хайфы со счетом 71:81.

Украинский клуб лучше начал матч, но во второй и третьей десятиминутках отдал сопернику преимущество и разница в счете достигла 20 очков. В заключительном отрезке украинский клуб попытался отыграться, однако не хватило времени.

Кубок Европы FIBA

2-й раунд. 1-й тур, 14 декабря

Хапоэль Хайфа (Израиль) – Будивельник (Украина) – 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)