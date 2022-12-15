НБА. Стефен Карри не помог Голден Стэйт обыграть Индиану, дабл-дабл Йокича вытащил Денвер в матче с Вашингтоном

15 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 10 матчей.

"Орландо Мэджик" – "Атланта Хоукс" – 135:124

"Шарлотт Хорнетс" – "Детройт Пистонс" – 134:141 ОТ

"Индиана Пэйсерс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 125:119

"Торонто Рэпторс" – "Сакраменто Кингз" – 123:124

"Чикаго Буллз" – "Нью-Йорк Никс" – 120:128 ОТ

"Оклахома-Сити Тандер" – "Майами Хит" – 108:110

"Сан-Антонио Спёрс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 112:128

"Денвер Наггетс" – "Вашингтон Уизардс" – 141:128

"Даллас Маверикс" – "Кливленд Кавальерс" – 90:105

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 99:88

В одном из них "Денвер Наггетс" принимал "Вашингтон Уизардс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 141:128.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл. 27-летний серб набрал 43 очка, сделал 13 подборов и восемь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Бонс Хиланд, набравший 23 очка и сделавший два подбора и шесть передач.

В паралельном матче "Индиана Пэйсерс" сыграла с "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:119.

Самым результативным игроком у "Индианы" стал американский разыгрывающий Тайрис Халибёртон, набравший 29 очков, сделавший четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить канадского защитника Беннедикта Матурина, который заработал 24 очка, совершил шесть подборов и три передач.

У гостей отметился американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 38 очков, семь подборов и такое же количество передач.