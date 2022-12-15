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НБА. Стефен Карри не помог Голден Стэйт обыграть Индиану, дабл-дабл Йокича вытащил Денвер в матче с Вашингтоном
Результаты матчей НБА
15 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 10 матчей.
"Орландо Мэджик" – "Атланта Хоукс" – 135:124
"Шарлотт Хорнетс" – "Детройт Пистонс" – 134:141 ОТ
"Индиана Пэйсерс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 125:119
"Торонто Рэпторс" – "Сакраменто Кингз" – 123:124
"Чикаго Буллз" – "Нью-Йорк Никс" – 120:128 ОТ
"Оклахома-Сити Тандер" – "Майами Хит" – 108:110
"Сан-Антонио Спёрс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 112:128
"Денвер Наггетс" – "Вашингтон Уизардс" – 141:128
"Даллас Маверикс" – "Кливленд Кавальерс" – 90:105
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 99:88
В одном из них "Денвер Наггетс" принимал "Вашингтон Уизардс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 141:128.
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл. 27-летний серб набрал 43 очка, сделал 13 подборов и восемь передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Бонс Хиланд, набравший 23 очка и сделавший два подбора и шесть передач.
В паралельном матче "Индиана Пэйсерс" сыграла с "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:119.
Самым результативным игроком у "Индианы" стал американский разыгрывающий Тайрис Халибёртон, набравший 29 очков, сделавший четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить канадского защитника Беннедикта Матурина, который заработал 24 очка, совершил шесть подборов и три передач.
У гостей отметился американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 38 очков, семь подборов и такое же количество передач.
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