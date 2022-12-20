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Прикарпатье-Говерла в домашнем матче добыла победу над Запорожьем
Хозяева переиграли соперников с разницей в 15 очков
фото - Getty Images
Прикарпатье-Говерла одержала первую победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Запорожье со счетом 75:60.
Команда Евгения Мурзина лидировала в счете на протяжении всей игровой дистанции и довела матч до уверенной победы.
Лучшим игроком матча стал лидер Говерлы Сергей Старцев, набравший 24 очка, совершил 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата (РЭ 24).
В своих заключительных матчах года Говерла сыграет 22 декабря против Черкасских Мартышек, а Запорожье будет противостоять черкасцам 21 декабря.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла - Запорожье 75:60 (22:12, 12:15, 18:13, 23:30)
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