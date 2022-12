Домантас Сабонис получил травму руки в матче за "Сакраменто" и выбыл на неопределенный срок

Литовский центровой "Сакраменто Кингс" Домантас Сабонис получил травму в матче против "Вашингтон Уизардс". Как сообщает журналист Эдриан Воджнаровски, лидер команды из столицы Калифорнии повредил правую руку.

ESPN Sources: Sacramento Kings All-Star Domantas Sabonis has suffered a right-hand injury and will undergo further testing and evaluation on treatment options. It is immediately unclear how much time – if any – Sabonis will miss. pic.twitter.com/AmbxASxAMY