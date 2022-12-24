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Домантас Сабонис получил травму руки в матче за "Сакраменто" и выбыл на неопределенный срок
Лидер Кингс сломался в матче с Вашингтоном
Фото: NBC Sports
Литовский центровой "Сакраменто Кингс" Домантас Сабонис получил травму в матче против "Вашингтон Уизардс". Как сообщает журналист Эдриан Воджнаровски, лидер команды из столицы Калифорнии повредил правую руку.
ESPN Sources: Sacramento Kings All-Star Domantas Sabonis has suffered a right-hand injury and will undergo further testing and evaluation on treatment options. It is immediately unclear how much time – if any – Sabonis will miss. pic.twitter.com/AmbxASxAMY— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2022
"Кингс" из-за потери Сабониса проиграли "Уизардс" со счетом 111:125. После игры Домантасу сделали рентген, подтвердивший наличие травмы. Сроки возращения не данный момент не известны и зависят от готовности центрового играть с болью в руке.
В текущем сезоне Домантас Сабонис отыграл 31 матч за "Сакраменто", набирая по 17.9 очков, 12.4 подбора и 6.7 ассистов в среднем за игру. На данный момент "Кингс" идут на шестом месте в Западной конференции НБА.
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