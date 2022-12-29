Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яннис Адетокунбо повторил достижение Дуайта Ховарда
Он стал четвертым игроком, которому покорилось это достижение
Фото: MARCA
Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо стал четвёртым игроком за последние 20 лет в Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать за игру более 45 очков и 20 подборов, сообщает StatMuse.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Чикаго Буллз" Адетокунбо оформил дабл-дабл — 45 очков, 22 подбора и семь передач.
За последние два десятилетия подобное дважды удавалось Энтони Дэвису (59+20 в 2016 году, 46+21 в 2017-м), один раз Дуайту Ховарду (45+23 в 2012-м) и Луке Дончичу (60+21 в 2022-м).
Популярное сейчас
- ВСУ продвигаются в сторону Кременной, оккупанты уже говорят об обороне Луганска
- Залужный рассказал, сколько российских ракет сбила украинская ПВО 29 декабря
- Уже больше 2000 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Даллас, Денвер в овертайме дожал Финикс
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО