Яннис Адетокунбо повторил достижение Дуайта Ховарда

Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо стал четвёртым игроком за последние 20 лет в Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать за игру более 45 очков и 20 подборов, сообщает StatMuse.

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Чикаго Буллз" Адетокунбо оформил дабл-дабл — 45 очков, 22 подбора и семь передач.

За последние два десятилетия подобное дважды удавалось Энтони Дэвису (59+20 в 2016 году, 46+21 в 2017-м), один раз Дуайту Ховарду (45+23 в 2012-м) и Луке Дончичу (60+21 в 2022-м).