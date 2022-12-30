НБА дисквалифицировала 11 игроков НБА

НБА дисквалифицировала 11 игроков по итогам потасовки в матче регулярного чемпионата между "Детройт Пистонс" и "Орландо Мэджик". Об этом информирует пресс-служба лиги.

Напомним, инцидент случился в ходе борьбы за мяч, когда игрок "Мэджик" Мориц Вагнер оттолкнул Киллиана Хейза ("Пистонс"), в результате чего тот отлетел на скамейку запасных.

После этого уже Хамиду Диалло ("Пистонс") толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку. Это спровоцировало массовую драку.