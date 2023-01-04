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Всех игроков Кливленда обязали сдать тест на допинг
Донован Митчелл показал слишком хороший результат
Игроков "Кливленд Кавальерс" обязали пройти тест на допинг после впечатляющей результативности игрока команды Донована Митчелла, которую он показал в матче регулярного чемпионата НБА с "Чикаго Буллз" (145:134 ОТ). Об этом пишет ESPN US. В той встрече Митчелл набрал 71 очко.
На следующий день после матча все баскетболисты "Кавальерс" прошли тест на допинг.
Напомним, помимо 71 очка, Митчелл в матче с "Буллз" отдал 11 результативных передач, сделал восемь подборов и один блок-шот.
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