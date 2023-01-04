Всех игроков Кливленда обязали сдать тест на допинг

Игроков "Кливленд Кавальерс" обязали пройти тест на допинг после впечатляющей результативности игрока команды Донована Митчелла, которую он показал в матче регулярного чемпионата НБА с "Чикаго Буллз" (145:134 ОТ). Об этом пишет ESPN US. В той встрече Митчелл набрал 71 очко.

На следующий день после матча все баскетболисты "Кавальерс" прошли тест на допинг.

Напомним, помимо 71 очка, Митчелл в матче с "Буллз" отдал 11 результативных передач, сделал восемь подборов и один блок-шот.