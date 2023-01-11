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Киев-Баскет справился с Прикарпатьем-Говерлой в матче Суперлиги
Гости выглядели увереннее
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет одержал победу, обыграв Прикарпатье-Говерлу 77:68.
Первая четверть была за хозяевами. Далее киевляне попытались перехватить инициативу, но Прикарпатье-Говерла вновь вернула лидерство и преимущество +5 к большому перерыву.
В третьей четверти Киев-Баскет совершил мощный рывок, на что хозяева затруднились ответить. В итоге Киевляне довели свое преимущество до 9 очков и выиграли матч.
Самым результативным в матче стал Назар Кисильчук с 21 очком в активе, лучшим у победителей был Вадим Заплотинский, на счету которого дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов и 5 передач.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла - Киев-Баскет 68:77 (18:17, 25:21, 15:25, 10:14)
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