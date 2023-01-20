Радулович - о матчах отбора к Евробаскету: Обычно как тренируешься – так и играешь

Женская сборная Украины по баскетболу в начале февраля проведет заключительные матчи отборочного этапа к Евробаскету-2023, где соперницами украинок станут баскетболистки из Финляндии и Литвы.

Наставник украинских баскетболисток Срджан Радулович рассказал подробности подготовки к предстоящим матчам и настрое своих подопечных:

"Все настроены на борьбу и будем думать только о победах. Учитывая ситуацию и текущие условия, под которые нужно подстраиваться, мы собрали состав из 12 баскетболисток. Это 12 качественных игроков, которые отдадут силы за сборную Украины. Я очень доволен ростером, у нас сильный состав. Но только результаты матчей покажут, насколько я был прав" - сказал наставник в интервью ФБУ .

Также, специалист рассказал, почему нашей сборной не удалось добыть побед в предыдущих матчах отбора на Еробаскет-2023.

"Впереди у нас скаутинг, мы будем стараться максимально эффективно поработать и избавиться от ошибок, которые мы допускали в ноябре. Надо подготовиться как можно лучше, как тактически, так и физически. Дадим девушкам максимально информации и сделаем выводы из своих ошибок", - добавил Радулович.

По мимо этого Радулович рассказал о сорвавшихся планах подготовки к отбору из-за войны в Украине:

"К сожалению, из-за войны прошлым летом мы не смогли провести планируемый сбор. Это, конечно, сказывается на результате и качестве игры. Обычно как тренируешься – так и играешь. Ситуация нелегкая, но мы не можем жаловаться и сделаем все, чтобы, играя за Украину, дать максимум и выиграть эти матчи", - сказал тренер.