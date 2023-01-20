  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Радулович - о матчах отбора к Евробаскету: Обычно как тренируешься – так и играешь
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Радулович - о матчах отбора к Евробаскету: Обычно как тренируешься – так и играешь

Баскетбол
(1 голосов)

Украинки в феврале сыграют против Финляндии и Литвы

Радулович - о матчах отбора к Евробаскету: Обычно как тренируешься – так и играешь

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу в начале февраля проведет заключительные матчи отборочного этапа к Евробаскету-2023, где соперницами украинок станут баскетболистки из Финляндии и Литвы.

Наставник украинских баскетболисток Срджан Радулович рассказал подробности подготовки к предстоящим матчам и настрое своих подопечных:

"Все настроены на борьбу и будем думать только о победах. Учитывая ситуацию и текущие условия, под которые нужно подстраиваться, мы собрали состав из 12 баскетболисток. Это 12 качественных игроков, которые отдадут силы за сборную Украины. Я очень доволен ростером, у нас сильный состав. Но только результаты матчей покажут, насколько я был прав" - сказал наставник в интервью ФБУ.

Также, специалист рассказал, почему нашей сборной не удалось добыть побед в предыдущих матчах отбора на Еробаскет-2023.

"Впереди у нас скаутинг, мы будем стараться максимально эффективно поработать и избавиться от ошибок, которые мы допускали в ноябре. Надо подготовиться как можно лучше, как тактически, так и физически. Дадим девушкам максимально информации и сделаем выводы из своих ошибок", - добавил Радулович.

По мимо этого Радулович рассказал о сорвавшихся планах подготовки к отбору из-за войны в Украине:

"К сожалению, из-за войны прошлым летом мы не смогли провести планируемый сбор. Это, конечно, сказывается на результате и качестве игры. Обычно как тренируешься – так и играешь. Ситуация нелегкая, но мы не можем жаловаться и сделаем все, чтобы, играя за Украину, дать максимум и выиграть эти матчи", - сказал тренер.

Напомним, Срджан Радулович назвал состав женской сборной Украины на заключительные матчи отбора к Евробаскету-2023.

По теме
yellow-arrow
Евробаскет-2023. Назван состав женской сборной Украины на заключительные матчи отбора
yellow-arrow
Энтони Дэвис принял участие в бесконтактной тренировке
yellow-arrow
ВИДЕО. Стефен Карри реализовал фантастический бросок со средины площадки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде