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Леброн Джеймс установил очередной рекорд в НБА
Он сделал почти невозможное
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набирал 40 очков или больше в матчах с 30 командами лиги. Об этом пишет ESPN Stats & Info.
Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" принимали "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115.
Леброн в этом матче набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обоих клубов. Кроме того, в его активе восемь подборов и семь передач.
В составе победителей лучшую результативность показал Пол Джордж, на счету которого 27 очков, девять подборов и четыре передачи.
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