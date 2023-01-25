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Леброн Джеймс установил очередной рекорд в НБА

Баскетбол
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Он сделал почти невозможное

Леброн Джеймс установил очередной рекорд в НБА

Фото: Sportscasting

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набирал 40 очков или больше в матчах с 30 командами лиги. Об этом пишет ESPN Stats & Info.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" принимали "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115.

Леброн в этом матче набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обоих клубов. Кроме того, в его активе восемь подборов и семь передач.

В составе победителей лучшую результативность показал Пол Джордж, на счету которого 27 очков, девять подборов и четыре передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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