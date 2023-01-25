Леброн Джеймс установил очередной рекорд в НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набирал 40 очков или больше в матчах с 30 командами лиги. Об этом пишет ESPN Stats & Info.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" принимали "Лос-Анджелес Клипперс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:115.

Леброн в этом матче набрал 46 очков, став самым результативным игроком в составе обоих клубов. Кроме того, в его активе восемь подборов и семь передач.

В составе победителей лучшую результативность показал Пол Джордж, на счету которого 27 очков, девять подборов и четыре передачи.