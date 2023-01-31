  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стефен Карри установил рекорд Голден Стэйт по попаданиям с игры
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефен Карри установил рекорд Голден Стэйт по попаданиям с игры

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена

Стефен Карри установил рекорд Голден Стэйт по попаданиям с игры

Новина українською

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри в матче с "Оклахомой-Сити Тандер" (128:120) набрал 38 очков при 12 попаданий из 20 с игры.

Это позволило разыгрывающему обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена по количеству попаданий с игры и выйти на первое место в истории калифорнийского клуба по этому показателю. Сейчас на его счету 7 222 попадания.

Карри стал самым результативным игроком этой встречи. Также стоит отметить защитника "Уорриорз" Клэя Томпсона, набравшего 28 очков и сделавшего семь подборов и три передачи.

По теме
yellow-arrow
Назван главный тренер одной из команд Матча всех звезд
yellow-arrow
НБА. Даллас уверенно обыграл Детройт, дабл-дабл Карри помог Голден Стэйт взять верх над Оклахомой
yellow-arrow
Названы игроки недели в НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефен Карри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде