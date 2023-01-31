Стефен Карри установил рекорд Голден Стэйт по попаданиям с игры

Лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри в матче с "Оклахомой-Сити Тандер" (128:120) набрал 38 очков при 12 попаданий из 20 с игры.

Это позволило разыгрывающему обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена по количеству попаданий с игры и выйти на первое место в истории калифорнийского клуба по этому показателю. Сейчас на его счету 7 222 попадания.

Карри стал самым результативным игроком этой встречи. Также стоит отметить защитника "Уорриорз" Клэя Томпсона, набравшего 28 очков и сделавшего семь подборов и три передачи.