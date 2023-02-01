НБА. Лейкерс в овертайме обыграл Никс, трипл-дабл Йокича помог Денверу справиться с Пеликанс

1 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно пять матчей.

"Кливленд Кавальерс" – "Майами Хит" – 97:100

"Нью-Йорк Никс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 123:129 ОТ

"Чикаго Буллз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 103:108

"Милуоки Бакс" – "Шарлотт Хорнетс" – 124:115

"Денвер Наггетс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 122:113

В Денвере (США) состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:113.

Самым ярким игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 26 очков, 18 подборов и 15 передач.

В паралельном матче В Нью-Йорке (США) "Нью-Йорк Никс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.

Самым результативным игроком у "Нью-Йорка" стал американский разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 37 очков, два подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Также стоит отметить центрового Энтони Дэвиса, который набрал 27 очков, девять подборов и одну передачу.