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Лука Дончич получил травму в матче с Пеликанс

Баскетбол
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После эпизода игрок покинул площадку

Лука Дончич получил травму в матче с Пеликанс

Фото: Wall Street Journal

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Лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич получил ушиб правой пятки во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом "Нью-Орлеан Пеликанс" (111:106). Об этом пишет ESPN US. Инцидент случился в третьей четверти, когда Дончич направлялся с мячом к кольцу, но был остановлен соперниками. После этого Лука, хромая, был вынужден покинуть площадку до конца матча.

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе словенского игрока 31 очко, восемь подборов и четыре передачи.

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В статье: Лука Дончич
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