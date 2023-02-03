Лука Дончич получил травму в матче с Пеликанс

Лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич получил ушиб правой пятки во время матча регулярного чемпионата НБА с клубом "Нью-Орлеан Пеликанс" (111:106). Об этом пишет ESPN US. Инцидент случился в третьей четверти, когда Дончич направлялся с мячом к кольцу, но был остановлен соперниками. После этого Лука, хромая, был вынужден покинуть площадку до конца матча.

Напомним, Дончич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе словенского игрока 31 очко, восемь подборов и четыре передачи.