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НБА. Портленд побеждает Вашингтон, Бостон уступает Финиксу
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Портленд"
116:124 (36:19, 33:32, 25:39, 22:34)
"Индиана" – "Сакраменто"
107:104 (28:27, 32:21, 27:32, 20:24)
"Детройт" - "Шарлотт"
118:112 (29:30, 40:38, 23:26, 26:18)
"Бостон" - "Финикс"
94:106 (20:24, 24:33, 29:17, 21:32)
"Миннесота" – "Орландо"
120:127 (34:27, 23:37, 18:26, 45:37)
"Хьюстон" – "Торонто"
111:117 (21:20, 27:35, 24:30, 39:32)
"Сан-Антонио" - "Филадельфия"
125:137 (26:26, 35:47, 26:33, 38:31)
"Юта" - "Атланта"
108:115 (22:32, 28:30, 28:29, 30:24)
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