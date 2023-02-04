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НБА. Портленд побеждает Вашингтон, Бостон уступает Финиксу

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Портленд побеждает Вашингтон, Бостон уступает Финиксу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Портленд"

116:124 (36:19, 33:32, 25:39, 22:34)

"Индиана" – "Сакраменто"

107:104 (28:27, 32:21, 27:32, 20:24)

"Детройт" - "Шарлотт"

118:112 (29:30, 40:38, 23:26, 26:18)

"Бостон" - "Финикс"

94:106 (20:24, 24:33, 29:17, 21:32)

"Миннесота" – "Орландо"

120:127 (34:27, 23:37, 18:26, 45:37)

"Хьюстон" – "Торонто"

111:117 (21:20, 27:35, 24:30, 39:32)

"Сан-Антонио" - "Филадельфия"

125:137 (26:26, 35:47, 26:33, 38:31)

"Юта" - "Атланта"

108:115 (22:32, 28:30, 28:29, 30:24)

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