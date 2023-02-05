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Прометей одержал победу в очередном туре ЛЕБЛ
Нет сопротивления
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Украинский баскетбольный клуб "Прометей" одержал свою очередную победу в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге сезона 2022/2023.
В этот раз наша команда сумела переиграть одного из лидеров чемпионата, коллектив "Калев". Счет матча 83-79 в пользу украинцев.
Эта победа стала уже 21-й для "Прометея" в текущем сезоне ЛЕБЛ. Команда уверенно находится на вершине турнирной таблицы.
Следует отметить, что в составе "Калева" выступает украинский баскетболист Александр Ковляр.
Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский
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