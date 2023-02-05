  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Бруклин минимально побеждает Вашингтон, Нью-Йорк в овертайме уступает Клипперс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Бруклин минимально побеждает Вашингтон, Нью-Йорк в овертайме уступает Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Бруклин минимально побеждает Вашингтон, Нью-Йорк в овертайме уступает Клипперс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" – "Вашингтон"

125:123 (25:44, 30:29, 37:26, 33:24)

"Новый Орлеан" - "Лейкерс"

131:126 (30:32, 31:40, 42:34, 28:20)

"Нью-Йорк" - "Клипперс"

128:134 OT (28:36, 28:27, 25:33, 34:19, 13:19)

"Детройт" - "Финикс"

100:116 (27:30, 22:28, 27:30, 24:28)

"Чикаго" - "Портленд"

129:121 (34:27, 25:43, 33:17, 37:34)

"Оклахома" - "Хьюстон"

153:121 (38:19, 41:34, 44:28, 30:40)

"Милуоки" - "Майами"

123:115 (34:26, 28:36, 32:30, 29:23)

"Голден Стейт" - "Даллас"

119:113 (40:23, 33:35, 29:28, 17:27)

"Денвер" - "Атланта"

128:108 (35:30, 35:22, 27:34, 31:22)

По теме
yellow-arrow
Прометей одержал победу в очередном туре ЛЕБЛ
yellow-arrow
НБА. Портленд побеждает Вашингтон, Бостон уступает Финиксу
yellow-arrow
Энтони Дэвис: Мы намерены сразу закрепить за собой место в плей-офф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде