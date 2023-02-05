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НБА. Бруклин минимально побеждает Вашингтон, Нью-Йорк в овертайме уступает Клипперс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" – "Вашингтон"
125:123 (25:44, 30:29, 37:26, 33:24)
"Новый Орлеан" - "Лейкерс"
131:126 (30:32, 31:40, 42:34, 28:20)
"Нью-Йорк" - "Клипперс"
128:134 OT (28:36, 28:27, 25:33, 34:19, 13:19)
"Детройт" - "Финикс"
100:116 (27:30, 22:28, 27:30, 24:28)
"Чикаго" - "Портленд"
129:121 (34:27, 25:43, 33:17, 37:34)
"Оклахома" - "Хьюстон"
153:121 (38:19, 41:34, 44:28, 30:40)
"Милуоки" - "Майами"
123:115 (34:26, 28:36, 32:30, 29:23)
"Голден Стейт" - "Даллас"
119:113 (40:23, 33:35, 29:28, 17:27)
"Денвер" - "Атланта"
128:108 (35:30, 35:22, 27:34, 31:22)
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