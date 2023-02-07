Лейкерс и Юта вели переговоры по обмену Уэстбрука

Руководство "Юты Джаз" вело переговоры с "Лос-Анджелес Лейкерс" по поводу возможного обмена с участием разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Об этом пишет ESPN со ссылкой на источники в лиге.

Отмечается, что "Юта" готова была отправить в стан калифорнийского клуба защитников Майка Конли и Малика Бизли взамен на Уэстбрука и драфт-пики первого раунда 2027 и 2029 годов. После совершения сделки 34-летний Уэстбрук мог бы договориться с "Джаз" о выкупе контракта.

В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 51 матче, набирая в среднем 15,7 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора.