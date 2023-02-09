Женская сборная Украины одолела Финляндию и сохранила шансы на Евробаскет

Женская сборная Украины по баскетболу в номинально домашнем матче квалификации на Евробаскет победила Финляндию и продолжает погоню за выход в финальную часть.

Лидер нашей команды Алина Ягупова оформила в этой игре дабл-дабл (22 очка и 10 подборов), а Татьяна Юрчевичюс остановилась в шаге от подобного достижения (8 очков и 11 подборов).

Что касается хода матча, то украинки уступили в первой четверти в один балл, однако оставили за собой две следующие с общим преимуществом в 22 балла. Таким образом, последняя 10-минутка превратилась в формальность.

На данный момент "желто-синие" занимают третье место в таблице, но делят вторую позицию из сборной Литвы. Именно с ними нашу команду ожидает заключительная встреча в группе 12 февраля. В случае победы украинки будут претендовать на попадание на Евробаскет как одна из лучших команд, ставших в своей группе вторыми. Учитываются набранные очки в матчах между первым и вторым местом и судьба будет зависеть от результатов игр в других группах.

Женщины. Евробаскет. Квалификация

Украина – Финляндия 74:59 (15:16, 31:20, 21:10, 7:13)