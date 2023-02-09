  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Женская сборная Украины одолела Финляндию и сохранила шансы на Евробаскет
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины одолела Финляндию и сохранила шансы на Евробаскет

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Шансы мизерные, но есть

Женская сборная Украины одолела Финляндию и сохранила шансы на Евробаскет

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по баскетболу в номинально домашнем матче квалификации на Евробаскет победила Финляндию и продолжает погоню за выход в финальную часть.

Лидер нашей команды Алина Ягупова оформила в этой игре дабл-дабл (22 очка и 10 подборов), а Татьяна Юрчевичюс остановилась в шаге от подобного достижения (8 очков и 11 подборов).

Что касается хода матча, то украинки уступили в первой четверти в один балл, однако оставили за собой две следующие с общим преимуществом в 22 балла. Таким образом, последняя 10-минутка превратилась в формальность.

На данный момент "желто-синие" занимают третье место в таблице, но делят вторую позицию из сборной Литвы. Именно с ними нашу команду ожидает заключительная встреча в группе 12 февраля. В случае победы украинки будут претендовать на попадание на Евробаскет как одна из лучших команд, ставших в своей группе вторыми. Учитываются набранные очки в матчах между первым и вторым местом и судьба будет зависеть от результатов игр в других группах.

Женщины. Евробаскет. Квалификация
Украина – Финляндия 74:59 (15:16, 31:20, 21:10, 7:13)

Женская сборная Украины одолела Финляндию и сохранила шансы на Евробаскет - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Святослав Михайлюк - игрок Шарлотт Хорнетс
yellow-arrow
Милуоки Бакс усилил состав форвардом Бруклина
yellow-arrow
Лейкерс обменял Томаса Брайанта в Денвер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде