Женская сборная Украины обыграла Литву, сохранив шансы выйти на Евробаскет-2023

Женская сборная Украины обыграла сборную Литвы в матче 6-го тура квалификации женского Евробаскета-2023, завершив отбор на второй строчке турнирной таблици.

Из-за турнирных раскладов сине-желтым надо было побеждать с как можно большим разницей в счете, чтобы квалифицироваться на Евро

Женский Евробаскет-2023 Квалификация Рига, Латвия

Украина – Литва – 71:65 (21:12, 19:30, 23:8, 8:15).

Самым результативным игроком матча стала Алина Ягупова, которая набрала 21 очко и сделал 9 подборов.

Чтобы понять, пробилась ли Украина в финальный турнир, осталось дождаться остальных поединков других сборных. Тогда определятся четыре лучших вторых команды.