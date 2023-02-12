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Женская сборная Украины обыграла Литву, сохранив шансы выйти на Евробаскет-2023
Уверенная победа наших девочек
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины обыграла сборную Литвы в матче 6-го тура квалификации женского Евробаскета-2023, завершив отбор на второй строчке турнирной таблици.
Из-за турнирных раскладов сине-желтым надо было побеждать с как можно большим разницей в счете, чтобы квалифицироваться на Евро
Женский Евробаскет-2023 Квалификация Рига, Латвия
Украина – Литва – 71:65 (21:12, 19:30, 23:8, 8:15).
Самым результативным игроком матча стала Алина Ягупова, которая набрала 21 очко и сделал 9 подборов.
Чтобы понять, пробилась ли Украина в финальный турнир, осталось дождаться остальных поединков других сборных. Тогда определятся четыре лучших вторых команды.
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