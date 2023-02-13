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Голден Стэйт усилил состав разыгрывающим Портленда

Баскетбол
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Руководство клуба одобрило обмен

Голден Стэйт усилил состав разыгрывающим Портленда

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Руководство "Голден Стэйт Уорриорз" одобрило обмен с участием "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Атланты Хоукс" и "Детройт Пистонс", который был под угрозой срыва из-за состояния разыгрывающего Гэри Пэйтона II. Об этом пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, разыгрывающий мог не перейти в "Голден Стэйт". Медицинский персонал "Уорриорз" не устраивало состояние баскетболиста.

У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить ещё как минимум три месяца.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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