Голден Стэйт усилил состав разыгрывающим Портленда

Руководство "Голден Стэйт Уорриорз" одобрило обмен с участием "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Атланты Хоукс" и "Детройт Пистонс", который был под угрозой срыва из-за состояния разыгрывающего Гэри Пэйтона II. Об этом пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, разыгрывающий мог не перейти в "Голден Стэйт". Медицинский персонал "Уорриорз" не устраивало состояние баскетболиста.

У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить ещё как минимум три месяца.