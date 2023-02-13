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Хьюстон Рокетс разорвал контракт с разыгрывающим Джоном Уоллом
Он пришел в команду через обмен
Фото: slamdunk
Руководство "Хьюстон Рокетс" официально прекратило сотрудничество с разыгрывающим Джоном Уоллом. Об этом пишет клубный обозреватель Лачард Бинкли в соцсетях.
Ранее "Лос-Анджелес Клипперс" в результате трёхстороннего обмена с участием "Мемфис Гриззлиз" обменял 32-летнего баскетболиста в "Хьюстон". "Клипперс" получили взамен атакующего защитника Эрика Гордона.
В нынешнем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора
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