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Хьюстон Рокетс разорвал контракт с разыгрывающим Джоном Уоллом

Баскетбол
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Он пришел в команду через обмен

Хьюстон Рокетс разорвал контракт с разыгрывающим Джоном Уоллом

Фото: slamdunk

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Руководство "Хьюстон Рокетс" официально прекратило сотрудничество с разыгрывающим Джоном Уоллом. Об этом пишет клубный обозреватель Лачард Бинкли в соцсетях.

Ранее "Лос-Анджелес Клипперс" в результате трёхстороннего обмена с участием "Мемфис Гриззлиз" обменял 32-летнего баскетболиста в "Хьюстон". "Клипперс" получили взамен атакующего защитника Эрика Гордона.

В нынешнем сезоне Уолл принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, 5,2 передачи и 2,7 подбора

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В статье: Хьюстон Рокетс
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