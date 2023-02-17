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Дюрант: Ирвинг был важной частью Бруклина
Игрок шокирован переходом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант высказался об обмене своего бывшего партнёра по команде Кайри Ирвинга из "Бруклин Нетс" в "Даллас Маверикс".
"Я был расстроен, что мы не смогли завершить начатое. Думал, нам удалось набрать хороший ход, создать ту культуру, которую всегда хотели. Это был удар по нашей команде. Мы потеряли наше лицо. Ирвинг был важной частью", — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
Напомним, что разыгрывающий Кайри Ирвинг незадолго до дедлайна запросил обмен из "Бруклина" и спустя несколько дней перешёл в "Даллас", за который уже успел провести несколько матчей.
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