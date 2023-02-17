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Михаилу Горобченко вручили награду MVP января
Защитник получил её перед началом матча с Политехником-Галичиной
Фото: ФБУ
Защитник Политехники-Галичины Михаил Горобченко, который был признан лучшим игроком января Суперлиги, получил свою награду.
Горобченко вручили награду перед началом матча Политехники-Галичины против БИПИ в рамках баблу в Ивано-Франковске.
Напомним, в январе Горобченко был самым эффективным игроком чемпионата и дважды признавался MVP игровой недели.
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Источник:ФБУ
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