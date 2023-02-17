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Михаилу Горобченко вручили награду MVP января

Баскетбол
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Защитник получил её перед началом матча с Политехником-Галичиной

Михаилу Горобченко вручили награду MVP января

Фото: ФБУ

Новина українською

Защитник Политехники-Галичины Михаил Горобченко, который был признан лучшим игроком января Суперлиги, получил свою награду.

Горобченко вручили награду перед началом матча Политехники-Галичины против БИПИ в рамках баблу в Ивано-Франковске.

Напомним, в январе Горобченко был самым эффективным игроком чемпионата и дважды признавался MVP игровой недели.

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В статье: Суперлига
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Источник:
ФБУ

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