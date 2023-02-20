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Команда Леброна не сумела справиться с Командой Янниса в Матче всех звёзд НБА
Результаты матча
Фото: USA Today
В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе "Вивинт Смарт Хоум Арена" состоялся матч звёзд НБА этого сезона. Между собой встретились Команда Леброна и Команда Янниса.
Номинальные гости обыграли команду Джеймса со счётом 184:175.
Лучшим игроком у команды Леброна стал американец Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и пять передач. Не менее важным стал вклад в успех команды американца Кайри Ирвинга, который тоже оформил дабл-дабл: 32 очка, семь подборов и 15 передач.
Самым результативным у гостей стал американец Джейсон Тейтум. На его счету 55 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Донована Митчелла, который отметился дабл-даблом: 40 очков, четыре подбора и десять передач.
Матч всех звёзд НБА.
Команда Леброна – Команда Янниса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)
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