Команда Леброна не сумела справиться с Командой Янниса в Матче всех звёзд НБА

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе "Вивинт Смарт Хоум Арена" состоялся матч звёзд НБА этого сезона. Между собой встретились Команда Леброна и Команда Янниса.

Номинальные гости обыграли команду Джеймса со счётом 184:175.

Лучшим игроком у команды Леброна стал американец Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл: 35 очков, 14 подборов и пять передач. Не менее важным стал вклад в успех команды американца Кайри Ирвинга, который тоже оформил дабл-дабл: 32 очка, семь подборов и 15 передач.

Самым результативным у гостей стал американец Джейсон Тейтум. На его счету 55 очков, десять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Донована Митчелла, который отметился дабл-даблом: 40 очков, четыре подбора и десять передач.

Матч всех звёзд НБА.

Команда Леброна – Команда Янниса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)