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БК Днепр одержал уверенную победу над Прикарпатье-Говерлой

Баскетбол
(1 голосов)

Гости выглядели увереннее

БК Днепр одержал уверенную победу над Прикарпатье-Говерлой

Фото: ФБУ

Новина українською

Днепр одержал победу над Прикарпатье-Говерлой 77:52 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Днепр в начале второй десятиминутки начал увеличивать свое преимущество, доведя его до двусмысленного. В итоге первая половина завершилась со счётом 38:26.

Играя от защиты, Днепр доказал свое преимущество почти до 20 очков и на этом уровне гости его удерживали, хотя тренеры Днепра дали достаточно времени поиграть молодым своим игрокам.

У Прикарпатья-Говерлы 14 очков набрал Илья Чугунов, тогда как у Днепра столько же очков на счету Александра Тарасенко и Евгения Сорочана.

Таким образом, Днепр закрепился на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги имея 17 побед в 23 играх.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла - Днепр 52:75 (17:20, 9:18, 10:15, 16:24)

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В статье: БК Днепр
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