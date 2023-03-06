БК Днепр одержал уверенную победу над Прикарпатье-Говерлой

Днепр одержал победу над Прикарпатье-Говерлой 77:52 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Днепр в начале второй десятиминутки начал увеличивать свое преимущество, доведя его до двусмысленного. В итоге первая половина завершилась со счётом 38:26.

Играя от защиты, Днепр доказал свое преимущество почти до 20 очков и на этом уровне гости его удерживали, хотя тренеры Днепра дали достаточно времени поиграть молодым своим игрокам.

У Прикарпатья-Говерлы 14 очков набрал Илья Чугунов, тогда как у Днепра столько же очков на счету Александра Тарасенко и Евгения Сорочана.

Таким образом, Днепр закрепился на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги имея 17 побед в 23 играх.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла - Днепр 52:75 (17:20, 9:18, 10:15, 16:24)