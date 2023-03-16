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Киев-Баскет - БИПА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
(1 голосов)

Прямая трансляция матча Суперлиги

Киев-Баскет - БИПА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

ФБУ

Новина українською

В четверг, 16 марта, в рамках баскетбольной Суперлиги "Киев-Баскет" будет принимать "БИПУ".

Суперлига

Начало в 16:00

Киев-Баскет – БИПА

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В статье: БИПА-Одесса БК Киев-Баскет
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