Политехник-Галичина вырвала победу в Киев-Баскета

Киев-Баскет потерпел поражение от Политехники-Галичины 67:75 в матче регулярного чемпионата мужской Суперлиги.

Начало игры вышел равным и во второй четверти Политехника-Галичина создала себе первый отрыв +9, но Киев-Баскет почти все отыграл, и в начале третьей четверти вышел вперед.

Впоследствии Политехнике-Галичине снова удалось пойти в отрыв и сохранить за собой преимущество, которое позволило им выиграть матч.

Самым результативным в матче стал Михаил Горобченко с 24 очками, к которым он добавил 9 подборов, 5 передач и 5 перехватов. РЭ 33.

​​Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Политехника-Галичина 67:75 (18:20, 13:15, 16:21, 20:19)