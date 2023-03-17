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Политехник-Галичина вырвала победу в Киев-Баскета

Баскетбол
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Все решилось в последние минуты заключительной четверти

Политехник-Галичина вырвала победу в Киев-Баскета

фото - Getty Images

Новина українською

Киев-Баскет потерпел поражение от Политехники-Галичины 67:75 в матче регулярного чемпионата мужской Суперлиги.

Начало игры вышел равным и во второй четверти Политехника-Галичина создала себе первый отрыв +9, но Киев-Баскет почти все отыграл, и в начале третьей четверти вышел вперед.

Впоследствии Политехнике-Галичине снова удалось пойти в отрыв и сохранить за собой преимущество, которое позволило им выиграть матч.

Самым результативным в матче стал Михаил Горобченко с 24 очками, к которым он добавил 9 подборов, 5 передач и 5 перехватов. РЭ 33.

​​Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Политехника-Галичина 67:75 (18:20, 13:15, 16:21, 20:19)

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В статье: БК Киев-Баскет
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