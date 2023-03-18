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Джабари Смит точным трёхочковым вырвал победу для Хьюстона на последних секундах матча. Видео

Баскетбол
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Просто фантастический бросок

Джабари Смит точным трёхочковым вырвал победу для Хьюстона на последних секундах матча. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты всех матчей

В одном из противостояний между собой сыграли "Хьюстон" и "Новый Орлеан".

До последних секунд поединка минимальное преимущество в одно очко было у гостей. Однако за секунду до финальной сирены форвард хозяев Джабари Смит (младший) отважился на дальний бросок, который в итоге принес ему +3, а всей команде – победу в матче.

Видео момента:

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В статье: Хьюстон Рокетс
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