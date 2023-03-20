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Названа символическая пятерка и MVP недели в Суперлиге

Баскетбол
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Лучшим игроком признан защитник Днепра

Названа символическая пятерка и MVP недели в Суперлиге

фото - Getty Images

Новина українською

На прошлой неделе (13-19 марта) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги было сыграно 12 матчей.

По итогам этих встреч была определена символическая сборная и MVP очередной игровой недели регулярного чемпионата:

Михаил Горобченко - 20.0 очка, 8.5 подбора, 5.5 передачи, 3.0 перехвата (РЭ 26.5)

Максим Закурдаев - 20.7 очка, 6.7 подбора, 3.7 передачи (РЭ 26.3)

Александр Тарасенко - 16.7 очка, 7.3 подбора, 4.0 передачи (РЭ 22.7)

Илья Кабацюра - 17.0 очка, 4.5 подбора, 3.0 передачи, 1.0 блок-шота (РЕ 22.5)

Максим Сандул - 11.3 очка, 10.0 подбора, 2.0 перехвата (РЭ 20.3)

MVP игровой недели признан защитник Днепра Максим Закурдаев, набравший 20.7 очка, 6.7 подбора и 3.7 передачи.

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В статье: Баскетбольная Суперлига
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Источник:
ФБУ

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