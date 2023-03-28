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НБА. 25 очков Дончича позволили Далласу обыграть Индиану, Куикли принес победу Никс над Хьюстоном
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
28 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно восемь матчей.
"Индиана Пэйсерс" – "Даллас Маверикс" – 104:127.
"Детройт Пистонс" – "Милуоки Бакс" – 117:126.
"Нью-Йорк Никс" – "Хьюстон Рокетс" – 137:115.
"Юта Джаз" – "Финикс Санз" – 103:117.
"Денвер Наггетс" – "Филадельфия Сиксерс" – 116:111.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 90:124.
"Сакраменто Кингз" – "Миннесота Тимбервулвз" – 115:119.
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Чикаго Буллз" – 124:112.
Одним из самых результативных игроков стал разыгрывающий "Никс" Иммануэль Куикли. Он набрал рекордные для себя 40 очков и сделал девять результативных передач. Очередной трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич: 25 очков, 17 подборов и 12 передач.
В ещё одном матче "Индиана Пэйсерс" принимала "Даллас Маверикс". Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе "Банкерс Лайф Филдхаус" и завершилась победой гостей со счётом 127:104.
Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который записал в свой актив 25 очков. Кайри Ирвинг набрал 16 очков. Лучшую результативность в составе "Индианы" показал Беннедикт Матурин, набрав 26 очков. Эндрю Нембард записал в свой актив 17 очков.
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