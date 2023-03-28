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НБА. 25 очков Дончича позволили Далласу обыграть Индиану, Куикли принес победу Никс над Хьюстоном

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. 25 очков Дончича позволили Далласу обыграть Индиану, Куикли принес победу Никс над Хьюстоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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28 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно восемь матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Даллас Маверикс" – 104:127.

"Детройт Пистонс" – "Милуоки Бакс" – 117:126.

"Нью-Йорк Никс" – "Хьюстон Рокетс" – 137:115.

"Юта Джаз" – "Финикс Санз" – 103:117.

"Денвер Наггетс" – "Филадельфия Сиксерс" – 116:111.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 90:124.

"Сакраменто Кингз" – "Миннесота Тимбервулвз" – 115:119.

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Чикаго Буллз" – 124:112.

Одним из самых результативных игроков стал разыгрывающий "Никс" Иммануэль Куикли. Он набрал рекордные для себя 40 очков и сделал девять результативных передач. Очередной трипл-дабл оформил сербский центровой Никола Йокич: 25 очков, 17 подборов и 12 передач.

В ещё одном матче "Индиана Пэйсерс" принимала "Даллас Маверикс". Встреча прошла в Индианаполисе на стадионе "Банкерс Лайф Филдхаус" и завершилась победой гостей со счётом 127:104.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который записал в свой актив 25 очков. Кайри Ирвинг набрал 16 очков. Лучшую результативность в составе "Индианы" показал Беннедикт Матурин, набрав 26 очков. Эндрю Нембард записал в свой актив 17 очков.

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В статье: Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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