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Энтони Дэвис и Леброн Джеймс помогли Лейкерс обыграть Буллз, Сакраменто громит Портленд

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

Энтони Дэвис и Леброн Джеймс помогли Лейкерс обыграть Буллз, Сакраменто громит Портленд

фото - Getty Images

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30 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно десять матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Милуоки Бакс" – 136:149

"Нью-Йорк Никс" – "Майами Хит" – 101:92

"Бруклин Нетс" – "Хьюстон Рокетс" – 123:114

"Филадельфия Сиксерс" – "Даллас Маверикс" – 116:108

"Оклахома-Сити Тандер" – "Детройт Пистонс" – 107:106

"Сан-Антонио Спёрс" – "Юта Джаз" – 117:128

"Мемфис Гриззлиз" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 132:141

"Чикаго Буллз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 110:121

"Финикс Санз" – "Миннесота Тимбервулвз" – 107:100

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Сакраменто Кингз" – 80:120

В Чикаго (США) состоялся матч НБА в этом сезоне, в котором "Чикаго Буллз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:110.

Самым результативным игроком у "Чикаго" стал центровой из Черногории Никола Вучевич, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и шесть передач.

У гостей лучшим стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 38 очков, десять подборов и четыре передачи. Нельзя не упомянуть и американского форварда Леброна Джеймса, который заработал 25 очков, сделал семь подборов и четыре передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Энтони Дэвис
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